Atalanta da favorita con il Real? Gasp fa il pompiere | Non pensiamo di essere superiori ai Blancos

Bergamo, 9 dicembre 2024 – Domani sera Bergamo vivrà una notte. Verrebbe da dire la notte più attesa ma con un’prima in classifica in serie A e quinta in Champions, dove è ancora imbattuta, c’è la seria possibilità che quella di domani sera, martedì 10 dicembre, al Gewiss Stadium alle 21 contro ilMadrid non sia la partita dell’anno e che il bello debba ancora arrivare. Ma intanto domani sera c’è la grande notte con il, sognata da anni: nel marzo 2021 i Galacticos, allenati da Zidane, erano venuti in un Gewiss vuoto nell’anno della seconda ondata del pandemia, vincendo nel silenzio, nel finale, contro una Dea in dieci dalla mezz’ora per un rosso diretto a Freuler. Terminò con la doppia vittoria dei castigliani, 0-1 e poi 3-1 a Madrid. Ma il vero precedente è quello più recente, la finale di Supercoppa di Varsavia lo scorso 14 agosto, con la Dea superiore nei primi cinquanta minuti ma poi battuta 2-0 dalla batteria di fuoriclasse di Carlo Ancelotti.