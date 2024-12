Linkiesta.it - Anche l’amaranto è uno pseudocereale

Non solo quinoa. C’è un’altra pianta originaria delle Americhe che sta conquistando il favore di dietologi e consumatori, soprattutto di quelli che devono confrontarsi con la lunga lista di divieti legati alla presenza di glutine, dal frumento al farro, passando per spelta, segale, orzo e derivati., proprio come la quinoa, è uno, in cerca di un nuovo futuro dopo essere stato il “grano delle Ande” e per millenni uno dei nutrimenti di base dei popoli andini.La pianta, nativa del Messico, dove è tuttora alla base di un dessert molto popolare, noto come alegria dulce, era intensamente coltivata dalle civiltà precolombiane, in particolare dagli Aztechi, e ha conosciuto nella sua lunga storia di grandi successi e cadute in disgrazia. Se ne ritrovano tracce in Europa, dove come molte altre piante arrivate dal Nuovo Mondo, e grazie ai suoi fiori fiammeggianti, fu inizialmente considerata ornamentale, in Africa, dove dall’Ottocento venne coltivato come ortaggio, e in Asia, dove veniva considerato un cereale.