Viminale | massima allerta su 29mila obiettivi sensibili in Italia dopo attacco Usa all’Iran

Il Viminale ha dichiarato la massima allerta su oltre 29.000 obiettivi sensibili in tutta Italia, a seguito dell’attacco degli Stati Uniti all’Iran. La decisione, presa durante il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Piantedosi, sottolinea la crescente preoccupazione per possibili ripercussioni sul territorio nazionale. Attenzione e vigilanza sono rafforzate per garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture strategiche. I siti sottoposti a vigilanza in Italia sono attualmente…

Massima allerta sugli obiettivi ritenuti sensibili in Italia dopo l’ attacco degli Stati Uniti sull’Iran. Lo ha stabilito il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto al Viminale, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con la partecipazione delle forze dell’ordine, delle agenzie di intelligence e delle strutture preposte alla cybersicurezza. I siti sottoposti a vigilanza in Italia sono attualmente oltre 29mila, tra cui oltre 10mila infrastrutture critiche. Tra questi, circa un migliaio riguardano interessi statunitensi e israeliani. All’esito del Comitato nazionale, su impulso del ministro Piantedosi, sono state potenziate le attività di prevenzione e analisi dei rischi per la sicurezza interna, con particolare attenzione alle misure di contrasto al terrorismo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Viminale: massima allerta su 29mila obiettivi sensibili in Italia dopo attacco Usa all’Iran

In questa notizia si parla di: viminale - massima - allerta - obiettivi

Israele attacca siti nucleari iraniani: colpiti obiettivi strategici, massima allerta in Medio Oriente - Tensione alle stelle tra Israele e Iran: l’attacco israeliano ai siti nucleari iraniani ha scatenato una risposta immediata, con obiettivi strategici colpiti e massima allerta in tutto il Medio Oriente.

ATTENTATI, IN ITALIA LIVELLO MASSIMO DI ALLERTA PER OBIETTIVI SENSIBILI: CONVOCATO DAL VIMINALE IL COMITATO ANALISI STRATEGICA ANTITERRORISMO In Italia restano di massima allerta le misure di sicurezza intorno a obiettiv Vai su Facebook

Convocato dal Viminale il comitato analisi strategica antiterrorismo. A Roma... https://ilgiornale.it/news/nazionale/terrorismo-italia-livello-massimo-allerta-obiettivi-2498851.html?scid=cyZtsG6Az&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=newsf Vai su X

Riunione del CNSOP al Viminale, “Massima allerta sugli obiettivi sensibili”; Basi americane in Italia, allerta massima: sotto osservazione tutti gli obiettivi Usa. Il Viminale convoca il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica; Dopo l’escalation della guerra in Iran il Viminale innalza le misure di sicurezza: “Massima allerta sugli obiettivi sensibili”.

Riunione del CNSOP al Viminale, “Massima allerta sugli obiettivi sensibili” - Riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, "Massima allerta sugli obiettivi sensibili" ... Scrive italpress.com

Dopo l’escalation della guerra in Iran il Viminale innalza le misure di sicurezza: “Massima allerta sugli obiettivi sensibili” - 000 i siti sottoposti a vigilanza, tra cui oltre 10mila infrastrutture critiche ... Segnala dire.it