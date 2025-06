Grave infortunio sul lavoro a Zevio | un allevatore colpito da un bovino finisce in ospedale

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio a Zevio, quando un allevatore è stato vittima di uno schiacciamento da parte di un bovino. L’incidente, avvenuto intorno alle 17.30, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e ha portato la persona in ospedale. La dinamica dell’incidente solleva ancora molte domande, mentre le autorità indagano sulle cause per garantire maggiore sicurezza in ambienti di lavoro così a rischio.

Un grave incidente sul lavoro è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno, nel Comune di Zevio. In base alle prime informazioni disponibili, intorno alle ore 17.30, una persona sarebbe rimasta vittima di un infortunio causato da uno schiacciamento provocato da un bovino.

