Cresce l’export italiano alimentare soprattutto fuori dall’Ue

crescono l'8217export italiano alimentare soprattutto fuori dall’UE. In un mondo segnato da instabilità economica e geopolitica, il settore alimentare si conferma pilastro fondamentale per l'economia italiana. I dati Istat di aprile 2025 rivelano una tendenza incoraggiante: le esportazioni di prodotti italiani continuano a espandersi, dimostrando come la nostra eccellenza gastronomica conquista mercati sempre più lontani e diversificati. Questo dinamismo evidenzia la forza e il fascino del Made in Italy nel panorama internazionale.

In un contesto globale segnato da incertezze economiche e geopolitiche, l’export italiano continua a dimostrarsi una componente fondamentale della tenuta economica nazionale. I dati Istat sul commercio con l’estero riferiti ad aprile 2025 e pubblicati il 13 giugno 2025, pur restituendo una fotografia fatta di contrasti e dinamiche differenziate tra settori e aree geografiche, evidenziano un dato significativo: le esportazioni di prodotti alimentari sono in crescita, con performance particolarmente robuste nei mercati extra-UE. Si tratta di un segnale non solo positivo, ma emblematico della capacità di adattamento di un comparto – quello agroalimentare – che, pur confrontandosi con margini di crescita più contenuti rispetto al passato, continua a espandere la propria presenza internazionale, soprattutto oltre i confini dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cresce l’export italiano alimentare soprattutto fuori dall’Ue

