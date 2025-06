Avellino alza la voce contro la guerra globale

Avellino si mobilita con fermezza contro la guerra globale, chiedendo pace e solidarietà. Martedì 24 giugno alle 18:30, in Piazza Libertà davanti al Palazzo del Governo, si terrà un sit-in urgente promosso dalla Rete Pace e Disarmo. È il momento di alzare la voce e agire, perché le ragioni sono chiare: fermare il conflitto prima che sia troppo tardi. La pace non può più aspettare.

Martedì 24 giugno, ore 18:30. Piazza Libertà, davanti al Palazzo del Governo. È qui che la Rete Pace e Disarmo della provincia di Avellino ha convocato un sit-in urgente. Le ragioni non ammettono retorica né rinvii: fermare la guerra, adesso. Un passo oltre il baratro: la guerra si allarga.

