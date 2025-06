Duplice omicidio di Villa Pamphilj parla la madre di Kaufmann | ‘Anastasia non era il suo tipo’

Il dramma di Villa Pamphilj scuote l’Italia e ora anche il racconto della madre di Kaufmann apre uno squarcio sulla vicenda. Charlene Kaufmann, in un’intervista agli inquirenti statunitensi, rivela dettagli sorprendenti sulla vita del figlio e sul rapporto con le vittime, gettando nuova luce su un caso che ha sconvolto la capitale. Ma cosa si nasconde dietro questa tragica storia? Proviamo ad approfondire insieme.

Charlene Kaufmann: ‘In genere usciva con attrici, ma speravo che potessero essere felici’. “Non era il suo tipo, ma speravo che potessero essere felici”. Sono le parole affidate agli inquirenti statunitensi da Charlene Kaufmann, madre di Francis Kaufmann, il presunto responsabile del duplice omicidio di Villa Pamphilj, dove lo scorso 7 giugno sono stati ritrovati i corpi senza vita di Anastasia Trofimova e della sua bambina di appena 11 mesi, Andromeda. “In genere usciva con modelle e attrici, quella ragazza non era il suo tipo”. La madre di Francis Kaufmann sentita dall’FBI. La donna è stata sentita dall’FBI il 17 giugno, secondo quanto riportato da Repubblica, nel quadro dell’inchiesta internazionale che coinvolge anche le autorità maltesi e italiane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Duplice omicidio di Villa Pamphilj, parla la madre di Kaufmann: ‘Anastasia non era il suo tipo’

