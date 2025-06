Meteo | Previsioni per lunedì 23 giugno

Preparati a vivere una giornata di sole intenso e cielo limpido a Modena, con temperature che sfiorano i 37°C e un cielo azzurro senza nuvole. Perfetto per attività all'aperto o una passeggiata in città, questa giornata promette il clima ideale per godersi ogni momento. Ma attenzione: anche sotto il sole, è importante proteggersi adeguatamente. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa calda giornata di giugno!

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da.

