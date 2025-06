Siria kamikaze si fa esplodere in chiesa a Damasco | morti e feriti

Un nuovo attacco sconvolge Damasco: un kamikaze si è fatto esplodere all’interno della chiesa di Mar Elias, seminando morte e distruzione. La potente detonazione ha lasciato dietro di sé un bilancio ancora da definire, mentre le immagini di devastazione fanno il giro del mondo. Un gesto che evidenzia come il conflitto in Siria continui a mietere vittime innocenti, minacciando la stabilità regionale e oltre.

Un uomo si è fatto esplodere all’interno della chiesa di Mar Elias a Damasco, in Siria. La potente esplosione provocata dall’attentatore suicida ha semidistrutto l’edificio religioso nella capitale della Siria, causando un numero imprecisato di morti e feriti, oltre a danni materiali. Lo riportano i media internazionali. Il generale e la strategia Usa: “Minaccia per piegare Teheran” L'attentatore si è fatto esplodere all'interno della chiesa di Mar Elias, nel quartiere di Dwelah, che ospita una folta comunità cristiana. Le immagini diffuse sui social media mostrano l'interno della chiesa devastato e i corpi di diverse vittime all’interno, mentre le ambulanze si sono precipitate sul posto per evacuare i feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Siria, kamikaze si fa esplodere in chiesa a Damasco: morti e feriti

