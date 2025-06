Ricerca | dalle foglie d’olivo un collirio per la cura della cornea

Scoprite il potenziale rivoluzionario di un nuovo collirio naturale, frutto della ricerca dell’Università di Pisa. Estratto dalle foglie d’olivo, questo prodotto promette di offrire una soluzione efficace e sostenibile per le lesioni corneali. Innovazione e rispetto dell’ambiente si incontrano in questa scoperta che potrebbe cambiare il modo di trattare problemi oculari, portando benefici concreti a milioni di persone. Un passo avanti verso cure più verdi e performanti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Journal of Drug Delivery Science and Technology, dimostra come un estratto di foglie d'olivo, combinato con.