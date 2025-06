Chiude oggi dopo 89 anni la storica pasticceria D’Orazio di Chieti

L’addio di un’istituzione ci riempie di nostalgia: dopo 89 anni di dolcezza e tradizione, il Bar Pasticceria D’Orazio di Chieti chiude i battenti. Un momento che segna la fine di un’epoca, ma anche l’inizio di nuove sfide e ricordi indelebili. La storia di questa realtà resterà viva nei cuori dei chietini, testimone di generazioni di sorrisi e momenti speciali. Ora, il futuro aspetta con nuove opportunità e progetti da scrivere.

E alla fine, il giorno è davvero arrivato. Oggi, domenica 22 giugno 2025, ha chiude i battenti lo storico Bar Pasticceria D'Orazio di Chieti, nel cuore del centro cittadino, in Vico Storto. Una chiusura già annunciata nei giorni scorsi dagli stessi titolari, che non ha però attenuato il.

Chieti saluta la storica pasticceria D’Orazio: si chiude un capitolo lungo 89 anni - profumo di biscotti appena sfornati e ai ricordi di un passato fatto di sapori autentici. La pasticceria D’Orazio, simbolo di eccellenza e tradizione, si prepara a chiudere un capitolo importante della sua storia, lasciando un’eredità dolce e indelebile nel cuore di tutti.

Chieti: domenica 22 giugno 2025 chiude la Pasticceria D'Orazio, storica attività commerciale della città. Fino a quando non vedremo la porta chiusa non accetteremo la notizia che, diffusa in città, ha creato tanta tristezza: la storica Pasticceria D'Orazio chiude.

