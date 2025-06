Schiacciato dal trattore mentre lavora nell’orto | uomo ferito gravemente

Un incidente grave scuote Pesaro: un uomo di 74 anni rimane gravemente ferito mentre lavorava nel suo orto, travolto dal trattore. Un intervento complesso e tempestivo ha visto coinvolte due eliambulanze regionali, dimostrando l’efficacia dei soccorsi in situazioni di emergenza. La sicurezza nei lavori agricoli resta una priorità assoluta, e questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione e rispettare le norme di prevenzione.

Pesaro, 22 giugno 2025 – Due interventi complessi nella mattinata di oggi hanno impegnato i soccorritori della provincia di Pesaro-Urbino, con il coinvolgimento di entrambe le eliambulanze regionali. Il primo episodio si è verificato intorno alle 11 a Pesaro, lungo la strada Panoramica Ardizio, dove un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava nell’orto della sua abitazione. Il trattorino che stava utilizzando si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo e un’ambulanza del 118 per le prime cure. Vista la criticitĂ della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Icaro 01, che ha trasferito il paziente all’ospedale di Torrette in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schiacciato dal trattore mentre lavora nell’orto: uomo ferito gravemente

In questa notizia si parla di: orto - uomo - ferito - gravemente

