Fonti Nato ' superato lo stallo c' è accordo per il 5%'

Dopo un acceso dibattito e lo stallo causato dal veto della Spagna, la NATO ha finalmente raggiunto un'intesa cruciale sui target di spesa militare, stabilendo il 5% come obiettivo condiviso. Fonti alleate confermano che il comunicato finale lascia spazio anche a soluzioni flessibili, facilitando cos√¨ la partecipazione di Madrid. Questa decisione segna un passo importante verso una difesa europea pi√Ļ unita e definita, con implicazioni che si faranno sentire a livello globale.

Lo stallo provocato dal veto della Spagna √® stato superato e si √® trovata un'intesa alla Nato per i target di spesa al 5%. Lo fanno sapere fonti alleate. In particolare, il linguaggio del comunicato finale prevede, per la parte di spesa militare classica del 3,5%, la possibilit√† anche di centrare gli obiettivi di capacit√† assegnati dall'Alleanza, permettendo cos√¨ a Madrid di siglare l'accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Fonti Nato, 'superato lo stallo, c'√® accordo per il 5%'

In questa notizia si parla di: fonti - nato - superato - stallo

Fonti Nato, 'verso l'accordo sui tempi per il 5%, sarà il 2035' - L'alleanza NATO sta facendo passi avanti verso l'accordo sui tempi per raggiungere il target del 5% di spesa militare entro il 2035.

Fonti Nato: 'Superato lo stallo, c'è accordo per il 5%'; Fonti Nato, 'superato lo stallo, c'è accordo per il 5%'; Fonti Nato, 'superato lo stallo, c'è accordo per il 5%'.

Fonti Nato, 'superato lo stallo, c'è accordo per il 5%' - Lo stallo provocato dal veto della Spagna è stato superato e si è trovata un'intesa alla Nato per i target di spesa al 5%. Lo riporta ansa.it

Sánchez, 'Madrid non dovrà aumentare spese militari al 5%' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it