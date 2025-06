Attentato a Damasco | kamikaze si fa esplodere in una chiesa almeno 25 morti

Un atroce attentato scuote Damasco: un kamikaze si è fatto esplodere in una chiesa, seminando morte e terrore. L’esplosione ha causato almeno 25 vittime e ha lasciato una scia di distruzione nel quartiere di Dwelah, dove si trova la chiesa di Mar Elias. Un atto di violenza che ci ricorda ancora una volta quanto il mondo abbia bisogno di pace e solidarietà.

C’è stata una potente esplosione in una chiesa di Damasco, capitale della Siria, dopo che un attentatore suicida si è fatto saltare in aria. I media internazionali riportano che lo scoppio avrebbe semidistrutto la chiesa causando un numero ancora imprecisato di morti e feriti. Secondo le prime informazioni, le vittime sono almeno 25. Il kamikaze si è fatto esplodere all’interno della chiesa di Mar Elias, nel quartiere di Dwelah, che ospita una numerosa comunità cristiana. Sui social sono state diffuse le immagini della chiesa devastata e delle vittime dell’attentato, mentre le ambulanze sono intervenute sul posto per evacuare i feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Damasco: kamikaze si fa esplodere in una chiesa, almeno 25 morti

In questa notizia si parla di: chiesa - damasco - kamikaze - esplodere

Siria, kamikaze si fa esplodere in chiesa a Damasco: morti e feriti - Un nuovo attacco sconvolge Damasco: un kamikaze si è fatto esplodere all’interno della chiesa di Mar Elias, seminando morte e distruzione.

Attentato a Damasco: kamikaze si fa esplodere in una chiesa, almeno 25 morti; Siria, kamikaze si fa esplodere in chiesa a Damasco: morti e feriti; Siria, attentato suicida in una chiesa a Damasco.

Siria, attacco kamikaze in una chiesa a Damasco: “Ci sono vittime” - L'attentatore si è fatto esplodere all'interno della chiesa di Mar Elias, nel quartiere di Dwelah, che ospita una numerosa comunità cristiana ... Da msn.com

Sale allerta terrorismo, attacco kamikaze a una chiesa cristiana: basilica devastata, ci sono morti e feriti - Una potente esplosione provocata da un attentatore suicida ha semidistrutto una chiesa a Damasco, la capitale siriana, causando un numero imprecisato di morti e feriti, oltre a danni materiali. Riporta ilmessaggero.it