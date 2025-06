calciomercato inter tchatchoua perde quota

Il calciomercato dell’Inter si infiamma, ma le ultime notizie di larena.it indicano un rallentamento nella trattativa per Jackson Tchatchoua. L’esterno dell’Hellas Verona, una volta tra i favoriti, sembra ora più distante dai nerazzurri. La voglia di rafforzare la rosa si scontra con le difficoltà di mercato e le strategie del club. Come evolverà questa vicenda? Resta da capire se l’Inter troverà alternative all’ultimo minuto o dovrà ripiegare su altre soluzioni.

Come riportate da larena.it, il calciomercato dell’ Inter molto probabilmente dovrà fare a meno di Jackson Tchatchoua. L’ esterno attualmente in forza all’ Hellas Verona, questa estate difficilmente si trasferirà in nerazzurro. In principio l’ Inter era sul giocatore ma non hai mai fatto la voce grossa, complice anche l’ L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it