Sapori - saperi - serenità a Cittadella

benessere integrato, offrendo un’esperienza sensoriale e spirituale indimenticabile. In un’atmosfera avvolgente tra vicoli storici e piazze animate, i visitatori potranno scoprire i tesori dell’artigianato artistico, assaporare piatti autentici e partecipare a momenti di relax e riflessione. Non perdere questa occasione per riscoprire le radici culturali di Cittadella e nutrire corpo e anima, lasciandoti trasportare da un’esperienza di pura serenità.

Il centro storico di Cittadella si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata all'artigianato artistico e al benessere del corpo, della mente e dello spirito: nasce "SAPORI – SAPERI – SERENITÀ", un evento unico che intreccia la ricchezza delle tradizioni locali con la consapevolezza del

Sapori - saperi - serenità a Cittadella il 19 luglio 2025.