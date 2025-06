Strage a Damasco | attentato suicida in chiesa vittime e feriti

Un terribile attentato sconvolge Damasco: un'esplosione all’interno di una chiesa cristiana ha causato vittime e feriti, lasciando la città sotto shock. La comunità si stringe nel dolore mentre le forze di soccorso lavorano senza sosta per assistere i superstiti. La tragedia evidenzia ancora una volta come l’instabilità continui a minacciare il cuore della Siria, lasciando un’eredità di sofferenza e speranza di pace.

Damasco, 22 giu. (askanews) - Una forte esplosione è avvenuta a Damasco nel quartiere di Dweila. Si sarebbe trattato di un attentato dinamitardo avvenuto all'interno di una chiesa cristiana che avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime e feriti. La protezione civile è intervenuta all'interno della chiesa di Sant'Elia a Damasco per portare soccorso dopo che i media statali siriani hanno riportato la notizia di un attacco suicida. Incerta la matrice dell'attentato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage a Damasco: attentato suicida in chiesa, vittime e feriti

In questa notizia si parla di: damasco - attentato - chiesa - suicida

Siria: media, attacco suicida in chiesa a Damasco, almeno 25 morti - Un grave attacco suicida scuote Damasco, con almeno 25 vite spezzate nella chiesa di Mar Elias. Questa tragica violenza mette in luce ancora una volta le tensioni che attraversano la regione, ricordandoci quanto sia fragile la pace in Siria.

SIRIA: OLTRE 25 MORTI IN UN ATTENTATO SUICIDA IN UNA CHIESA A DAMASCO: Secondo quanto riferito, un attentatore suicida si è fatto esplodere durante una messa nella capitale siriana. Si tratta del primo attentato a Damasco da quando al-Shara’ ha Vai su X

Siria, attentato suicida in una chiesa a Damasco; Attentato suicida in una chiesa di Damasco, decine di vittime; Strage a Damasco: attentatore suicida si fa esplodere in chiesa, decine tra morti e feriti.

Attentato suicida in una chiesa di Damasco, decine di vittime - Secondo la prima ricostruzione, il kamikaze aveva una cintura esplosiva che ha azionato tra i fedeli della chiesa ... Lo riporta huffingtonpost.it

Siria, attacco kamikaze in una chiesa a Damasco: “Ci sono vittime” - L'attentatore si è fatto esplodere all'interno della chiesa di Mar Elias, nel quartiere di Dwelah, che ospita una numerosa comunità cristiana ... Riporta msn.com