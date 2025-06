Dopo le bombe gli Stati Uniti parlano di dialogo possibile con l’Iran L’Ucraina approva l’attacco

In un contesto di tensione globale costante, le recenti dichiarazioni degli Stati Uniti sull'apertura al dialogo con l'Iran si intrecciano con la forte approvazione dell'Ucraina per gli attacchi. La Russia condanna fermamente queste mosse, definendole violazioni del diritto internazionale. In questo scenario complesso, si apre un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, dove il dialogo potrebbe rappresentare la chiave per la pace o accentuare le divisioni. La strada verso la stabilitĂ resta incerta e piena di sfide.

Per la Russia "la decisione irresponsabile di colpire il territorio di uno Stato sovrano, rappresenta una palese violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza"

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: "Sganciate bombe anche su Fordow" - In un'escalation senza precedenti, gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi mirati contro i siti nucleari iraniani, tra cui la centrale di Fordow.

Gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, sganciate bombe 'bunker buster'. Discorso del presidente Usa alla nazione: «Ora è il momento per la pace, l'Iran deve accettare la fine di questa guerra». Netanyahu: «Io e Trump diciamo 'prima la forza, poi

Rubio, Usa pronti a discutere con Iran su nucleare civile. Teheran: «Diversi feriti da attacchi ma non contaminati; Trump bombarda l’Iran; Ci ha svegliato il rumore dell'esplosione: parla un cittadino di Isfahan, colpita dalle bombe Usa.

Gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran: 12 super bombe bunker buster sui siti nucleari - Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, bombe mirate sui siti nucleari con i missili bunker buster.

Cosa sono e come funzionano le bombe GBU-57/B usate dagli USA per bombardare i siti nucleari dell'Iran - Nella notte tra il 21 e il 22 giugno gli Stati Uniti hanno attaccato i siti nucleari dell'Iran con alcuni bombardieri B-