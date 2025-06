Damasco attacco kamikaze in una Chiesa | almeno 25 morti è strage

Nel cuore di Damasco, mentre il mondo guarda altrove, una tragedia si consuma nel silenzio di una chiesa cristiana. Un attacco kamikaze ha sconvolto la città , lasciando almeno 25 morti e numerosi feriti, in un contesto di crescente tensione in Siria. Mentre le notizie si rincorrono, resta il dolore di una comunità che chiede giustizia e pace. La violenza religiosa continua a mietere vittime, ma qual è il prezzo della paura?

In Siria si continua a morire a causa del proprio credo religioso. Nel pomeriggio di oggi, mentre gli occhi dell'opinione pubblica internazionale sono rivolti all'Iran e agli Stati Uniti, impegnati in un conflitto preoccupante e spaventoso, una Chiesa cristiana a Damasco è divenuta teatro di una vera e propria strage. Una potente deflagrazione ha creato

