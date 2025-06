Zambrotta promuove Chivu | L’Inter ha puntato su un allenatore giovane che sa cosa vuol dire indossare quella magia Un bel messaggio!

messaggio di fiducia e passione, che trasmette entusiasmo e rispetto per il percorso di Chivu. La scelta di affidarsi a un giovane allenatore dimostra la volontà dell'Inter di rinnovarsi e guardare al futuro con coraggio e determinazione. Un segnale forte per i tifosi e per tutto il calcio italiano, che si prepara a vivere una nuova stagione all’insegna della determinazione e del talento.

L'ex difensore di Juve e Milan, Gianluca Zambrotta, ha commentato così la scelta dell'Inter di affidarsi a Chivu per il dopo Inzaghi. Intervistato dal Corriere della Sera, Gianluca Zambrotta si è espresso così sulla scelta dell' Inter di affidare la propria panchina a Cristian Chivu dopo l' addio di Inzaghi. SU CHIVU ALL'INTER – « L'Inter ha puntato su un allenatore giovane, che sa cosa vuol dire indossare la maglia nerazzurra. È un percorso diverso rispetto a quanto fatto prima con Inzaghi. È bello che una società così importante possa puntare su allenatori giovani. È una sfida, ma anche un bel messaggio ».

