Roma Rensch gioisce con l’Olanda | con Gasperini la consacrazione

Roma rensh gioisce con l’Olanda e con Gasperini, la consacrazione è dietro l’angolo. La prossima stagione sarà cruciale per i giallorossi, desiderosi di tornare in Champions League dopo sei anni di assenza. Con un progetto ambizioso e l’inserimento di figure di spicco come Gasperini e Massara, la Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia. La vera sfida inizia ora.

La prossima stagione sarà fondamentale per la Roma, che culla il forte desiderio di tornare in Champions League. L'ultima apparizione in Coppa Campioni risale infatti al 2019, ben 6 anni di astinenza. I giallorossi hanno dato vita, quindi, ad un progetto ambizioso ed hanno inserito nel loro roster due veri e propri pezzi da 90. Stiamo parlando del tecnico Gian Piero Gasperini e del direttore sportivo Frederic Massara, che ha sostituito Florent Ghisolfi. Il coach di Grugliasco dovrà cercare di ottenere il massimo dai calciatori già presenti in rosa, come fatto durante l'esperienza di alto livello sulla panchina dell'Atalanta.

