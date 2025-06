Piogge e caldo tropicale | emergenza zanzare in arrivo

porte con insistenza, creando un vero e proprio allarme sanitario. Con le condizioni climatiche attuali, il rischio di diffusione di malattie trasmesse da questi fastidiosi insetti è alle stelle. È fondamentale intervenire tempestivamente per proteggere le nostre case e la salute di tutti. Scopri come prevenire e combattere l'invasione delle zanzare prima che sia troppo tardi.

Piogge abbondanti e temperature tropicali. Il mix ideale per la proliferazione delle zanzare. Centinaia di richieste di intervento da parte di cittadini allarmati: il caldo è arrivato da pochissimo ma le zanzare, complice anche la forte pioggia di questa settimana, si sono presentate alle nostre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Piogge e caldo tropicale: emergenza zanzare in arrivo

