Carpi inaugura il Parco Santacroce e il nuovo sottopasso ciclopedonale | per un futuro più verde e sicuro

Carpi si veste di verde e sicurezza con due grandi novità: il nuovo Parco Santacroce e il sottopasso ciclopedonale di traversa San Giorgio, simboli di un futuro più sostenibile e vivibile. La mattina di domenica 22 giugno ha segnato un importante traguardo per la comunità, unendo natura e mobilità sostenibile in un progetto che mira a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, inaugurando così una nuova era all’insegna del benessere e dell’innovazione.

Un doppio traguardo per la città è stato celebrato nella mattinata di domenica 22 giugno: l’apertura al pubblico del Parco Santacroce, il grande intervento di forestazione urbana del territorio, e l’inaugurazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di traversa San Giorgio, realizzato per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Carpi inaugura il Parco Santacroce e il nuovo sottopasso ciclopedonale: per un futuro più verde e sicuro

In questa notizia si parla di: santacroce - ciclopedonale - carpi - inaugura

Carpi inaugura Parco Santacroce e nuovo sottopasso ciclopedonale: doppio dono alla città per ambiente e socialità - che uniscono il rispetto per l’ambiente e il benessere della comunità, offrendo spazi di aggregazione e mobilità sostenibile.

Doppia occasione per la città di Carpi: domenica 22 giugno, alle ore 10.00, si aprono ufficialmente al pubblico Parco Santacroce e il nuovo sottopasso ciclopedonale su Traversa San Giorgio. Due opere interamente realizzate e finanziate dalla Fondazione C Vai su Facebook

Carpi inaugura Parco Santacroce e nuovo sottopasso ciclopedonale, sabato l'apertura; Aperto al pubblico il Parco Santacroce, e a Carpi arriva anche il nuovo sottopasso per la frazione Santa Croce; Carpi, inaugurati un nuovo parco e il sottopasso. VIDEO.

Apre al pubblico il Parco Santacroce e inaugura il nuovo sottopasso ciclopedonale su Traversa San Giorgio - 00, si aprono ufficialmente al pubblico Parco Santacroce e il nuovo sottopasso ciclopedonale su Traversa San Giorgio. temponews.it scrive

Doppio traguardo per la città, la Fondazione Cr Carpi apre il parco e il sottopasso - 26 ettari di terreno su cui sono presenti diecimila essenze: è il Parco SantaCroce situato nell’omonima frazione di Carpi tra via Bersana e via Mulini aperto alla cittadinanza da oggi domenica 22 giug ... Come scrive temponews.it