Perché i Dem del Congresso Usa invocano l’impeachment per Donald Trump dopo l’attacco all’Iran

L’orizzonte politico statunitense si infiamma: i democratici del Congresso invocano l’impeachment contro Donald Trump, accusandolo di aver ordinato un raid in Iran definito “incostituzionale”. L’operazione “Midnight Hummer”, che ha colpito siti nucleari iraniani, rischia di sconvolgere ulteriormente la fragile stabilità del Medio Oriente e gettare ombre sul futuro degli Stati Uniti. Ma cosa c’è dietro questa escalation e quali sono le sue possibili conseguenze?

Il Dem del Congresso Usa invocano l’impeachment per Donald Trump dopo l’attacco in Iran. “ Raid incostituzionale”. Donald Trump e i suoi consiglieri hanno chiamato l’operazione contro i tre siti nucleari iraniani Midnight Hummer. Martello di mezzanotte è quindi l’attacco definito “ storico” dalla Casa Bianca, che rischia di mettere definitivamente e repentaglio l’equilibrio già in bilico del Medio Oriente. E anche di trascinare gli Stati Uniti in una guerra regionale incontrollabile. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com