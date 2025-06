Parigi-Londra-Berlino Iran non destabilizzi ulteriormente

Parigi, Londra e Berlino si uniscono in un appello deciso all'Iran: negoziati intensi per un accordo che affronti tutte le preoccupazioni sul suo programma nucleare. I tre europei, noti come gli E3, invitano Teheran a impegnarsi con responsabilità , sottolineando la loro disponibilità a collaborare in modo coordinato. Un passo importante per stabilizzare la regione e rafforzare il dialogo internazionale, perché solo attraverso il dialogo si può trovare una via d'uscita condivisa.

I tre europei negoziatori a Ginevra due giorni fa con l'Iran - Francia-Gran Bretagna-Germania, i cosiddetti E3 - lanciano "un appello all'Iran ad impegnarsi in negoziati per un accordo che risponda a tutte le preoccupazioni legate al suo programma nucleare " e si dicono "pronti a contribuire a questo obiettivo in coordinamento con tutte le parti". In un comunicato congiunto diffuso a Parigi, i tre governi ricordano che il loro "obiettivo" "resta quello di impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare" e chiedono "all'Iran di non agire destabilizzando ulteriormente la regione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parigi-Londra-Berlino, Iran non destabilizzi ulteriormente

In questa notizia si parla di: iran - parigi - londra - berlino

Attacco a Iran, telefonata leader Berlino, Parigi, Londra - In un momento di crescente tensione internazionale, i leader di Germania, Francia e Gran Bretagna si preparano a una telefonata cruciale per discutere degli attacchi israeliani all'Iran.

Piazze pro ayatollah a Parigi, Berlino e Londra: le cittĂ nel mirino del terrore iraniano. Di Giulio Meotti Vai su Facebook

*++ Attacco a Iran, telefonata leader Berlino, Parigi, Londra ++* ANSA - BERLINO, 13 GIU - I leader della Germania della Francia e della Gran Bretagna avranno una telefonata sugli attacchi israeliani all'Iran. Lo ha riferito il portavoce del governo tedesco. Man Vai su X

Parigi-Londra-Berlino, Iran non destabilizzi ulteriormente; Iran, da Parigi, Berlino e Londra 'offerta negoziale globale' -; Gli Usa hanno attaccato i siti nucleari dell'Iran. Crosetto: Alzata allerta in basi italiane. Rubio: Non abbiamo in programma altri raid.

Parigi-Londra-Berlino, Iran non destabilizzi ulteriormente - lanciano "un appello all'Iran ad impegnarsi in negoziati per un accordo che risponda a ... Lo riporta ansa.it

Piazze pro ayatollah a Parigi, Berlino e Londra: le città nel mirino del terrore iraniano - Nonostante gli arresti, i progetti di attentato sgominati e gli ostaggi tenuti dal regime, nelle principali capitali europee è l’ora della bandiera di Teheran. Riporta ilfoglio.it