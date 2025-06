Risultati Mondiale per Club LIVE | Lorch accorcia le distante in Juve Wydad bianconeri avanti

Il Mondiale per Club entra nel vivo, accendendo l'entusiasmo dei tifosi di tutto il mondo. La Juventus, protagonista nel girone G, si prepara a scrivere un altro capitolo di questa prestigiosa competizione. Con ogni partita, i bianconeri si avvicinano sempre di più alla vetta, cercando di lasciare il segno in America. Scopri gli ultimi aggiornamenti sui risultati e il cammino della Juventus in questa emozionante avventura internazionale.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Lorch accorcia le distante in Juve Wydad, bianconeri avanti

Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri - Resta aggiornato sulla classifica Juventus nel Mondiale per Club con live in tempo reale. Segui tutte le posizioni dei bianconeri e analizza la situazione di ogni girone, mentre il torneo entra nel vivo con sfide sempre più decisive.

