Vinili e vernici

opere che uniscono tradizione e innovazione, creando un’atmosfera magica tra colori, note e sapori. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di creatività e convivialità, celebrando la bellezza della nostra terra in un evento che promette emozioni autentiche e sorprendenti. Non perdere questa serata indimenticabile, dove arte, musica e bollicine si incontrano in un capolavoro di convivialità e stile.

Una serata che mescola arte, musica e bollicine nel cuore della nostra terra. Sotto il portico della Cantina Italiana, si trasforma lo spazio in una vera galleria a cielo aperto: quattro giovani artisti padovani, Alex Macolino, Antonio Marzari, Samuele Migliozzi, Andrea Pergola, esporranno le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Vinili e vernici"

Vinili e vernici il 27 giugno 2025.

