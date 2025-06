Tor Vergata insulti a un' assistente in sala operatoria | chirurgo sotto accusa

Un episodio sconvolgente scuote il Policlinico Tor Vergata: un chirurgo, durante un intervento in sala operatoria, si è lasciato andare a insulti e urla rivolti a un assistente, culminando con la minaccia di non volerlo più vedere. Il video dell’accaduto, avvenuto il 6 giugno, solleva pesanti interrogativi sulla professionalità e il rispetto nel mondo medico. Un episodio che richiede una riflessione profonda sul valore della calma e della responsabilità in situazioni di estrema tensione.

Insulti all'assistente. Grida, urla e poi la minaccia "non ti voglio più vedere qui". Il tutto sarebbe accaduto il 6 giugno in sala operatoria, mentre era in corso un intervento. L’episodio, documentato attraverso un video, arriva dal policlinico Tor Vergata e ha coinvolto un professore ordinario. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tor Vergata, insulti a un'assistente in sala operatoria: chirurgo sotto accusa

In questa notizia si parla di: vergata - insulti - assistente - sala

Tor Vergata, lite in sala operatoria: chirurgo manda al pronto soccorso l’assistente, mistero sulla sorte del paziente - Un episodio inquietante scuote il mondo della sanità a Tor Vergata: una furiosa lite tra un chirurgo e la sua assistente durante un intervento, culminata con l'invio al pronto soccorso dell’assistente e un mistero avvolto sulla sorte del paziente.

Roma, insulti in sala operatoria: chirurgo del Policlinico Tor Vergata umilia assistente davanti a tutti e la caccia. Ora è sotto inchiesta #farwest #torvergata https://youtube.com/shorts/PraXJDucKxA?si=m1qgNa3dK1EIbC4P… Vai su X

Roma, insulti in sala operatoria verso un’assistente: sotto indagine chirurgo del Policlinico Tor Vergata. Ecco l’audio che lo incastra. La donna umiliata davanti a tutti colleghi #farwest #torvergatauniversity #torvergata Vai su Facebook

Tor Vergata, insulti a un'assistente in sala operatoria: chirurgo sotto accusa; Tor Vergata, schiaffeggia l'assistente in sala operatoria: indagini sul chirurgo; Chirurgo insulta assistente in sala operatoria: Hai capito come funziona questo caz*o di intervento?.

Tor Vergata, lite in sala operatoria. Il prof. Sica: "Se il paziente è a rischio reagisco" - Sala operatoria da incubo al Policlinico Tor Vergata: grida e insulti fra due chirurghi nel corso di un intervento a un paziente disteso sul tavolo. Come scrive iltempo.it

Chirurgo insulta assistente in sala operatoria: “Hai capito come funziona questo caz*o di intervento?” - Queste le parole di un chirurgo di Tor Vergata nei confronti di un’assistente in sala operatoria. Si legge su fanpage.it