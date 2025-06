Intesa alla Nato sul target al 5% del Pil | superato veto della Spagna Sanchez | Noi non aumenteremo la spesa per la Difesa

La NATO ha finalmente trovato un accordo sul target di spesa al 5% del PIL, superando il veto della Spagna e aprendo nuovi scenari nel panorama della difesa europea. Tuttavia, il governo di Sanchez ribadisce che non aumenterà gli investimenti, sottolineando le tensioni tra ambizioni collettive e realtà nazionali. Con il vertice di giugno all’orizzonte, si prospetta un dibattito acceso sulla corsa al riarmo e sulle priorità strategiche dell’Alleanza.

La corsa al riarmo continua. Al vertice del prossimo 24 e 25 giugno la Nato fisserĂ il target di spesa al 5% del Pil. Lo stallo provocato dal veto della Spagna è stato infatti superato e si è trovata un’intesa. In particolare, il linguaggio del comunicato finale prevede, per la parte di spesa militare classica del 3,5%, la possibilitĂ anche di centrare gli obiettivi di capacitĂ assegnati dall’Alleanza, permettendo così a Madrid di siglare l’accordo. La Spagna ha un accordo “molto positivo” con la Nato, grazie a cui potrà “mantenere i propri impegni ” con l’Alleanza atlantica, preservandone “l’unità ”, “senza dover aumentare la spesa per la Difesa fino al 5% del Pil”: lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, in una dichiarazione istituzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Intesa alla Nato sul target al 5% del Pil: superato veto della Spagna. Sanchez: “Noi non aumenteremo la spesa per la Difesa”

