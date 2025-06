Così i Pro Pal mi hanno strappato la bandiera dell' Ucraina

Durante un corteo contro il riarmo, la passione per la pace si è scontrata con atti di violenza: i pro pal hanno strappato la bandiera dell’Ucraina a Ivan Grieco, noto content creator e attivista politico. Un gesto che ha scosso tutti, ricordandoci quanto sia fondamentale difendere il rispetto e la libertà di espressione. La solidarietà e il valore del dialogo devono prevalere, affinché eventi come questo non si ripetano.

Ivan Grieco, content creator e attivista politico, aggredito al corteo per il no al riarmo perché aveva la bandiera ucraina oltre a quella palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Così i Pro Pal mi hanno strappato la bandiera dell'Ucraina"

Così i Pro Pal di estrema sinistra mi hanno strappato la bandiera dell'Ucraina.