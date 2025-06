Crosetto forte preoccupazione per evoluzione crisi

Il mondo osserva con crescente apprensione l’inasprirsi della crisi in Medio Oriente, dopo gli raid aerei notturni degli Stati Uniti contro siti iraniani chiave. Questi attacchi segnano un punto di svolta nello scenario strategico, alimentando timori di una escalation che potrebbe trascendere i confini regionali. La delicata situazione richiede attenzione e diplomazia per evitare un conflitto più ampio e distruttivo. La domanda ora è: quali saranno le mosse successive di Iran e potenze coinvolte?

I raid aerei condotti nella notte dagli Stati Uniti contro tre siti iraniani di arricchimento dell'uranio - localizzati nei pressi di Natanz, Arak e Fordow - rappresentano un cambiamento radicale dello scenario strategico in Medio Oriente. Si apre una crisi molto più ampia, la cui evoluzione desta forte preoccupazione. È ragionevole attendersi, da parte dell'Iran, una risposta molto più forte, che potrebbe non limitarsi al solo teatro regionale e coinvolgere obiettivi americani e interessi occidentali in aree sensibili del globo. Lo afferma in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

