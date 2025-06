Band che hanno definito il leggendario warped tour

Warpped Tour rimane una leggenda vivente nel mondo della musica, un palcoscenico dove le band più iconiche hanno lasciato il loro segno indelebile. Da blink-182 a Green Day, passando per Sum 41 e NOFX, questi artisti hanno contribuito a plasmare l’identità di questa tournée, rendendola un appuntamento imperdibile per generazioni di fan. La sua eredità continua a ispirare e a riunire community di appassionati in tutto il mondo.

Il Warped Tour rappresenta una delle manifestazioni musicali più iconiche e influenti nel panorama del punk rock e del pop-punk. Nel corso degli anni, ha visto la partecipazione di numerosi artisti che hanno contribuito a definirne il successo e la crescita. La presenza di band legendarie e l’opportunità offerta ai nuovi talenti hanno reso questa tournée un punto di riferimento per appassionati e musicisti. Nonostante alcune interruzioni, il ritorno dell’evento nel 2025 testimonia quanto questa manifestazione sia ancora considerata fondamentale nel mondo della musica dal vivo. band storica con decenni di esperienza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Band che hanno definito il leggendario warped tour

In questa notizia si parla di: band - warped - tour - definito

Il tour della storica band ska-punk Persiana Jones fa tappa al RockaFe - Fra i nomi di spicco del calendario del RockaFe 2025 spiccano i Persiana Jones, attesi a Malborghetto il 31 maggio.

Il festival più divisivo del punk rock.

Il festival più divisivo del punk rock - Dal punk rock dei primi tempi il Warped Tour si aprì così a band come Paramore e The Used, oppure ancora Avenged Sevenfold e Bring Me The Horizon ... Segnala ilpost.it

Warped Tour su Rock Band - La nota tournée di musica e sport estremi Warped Tour arriva con i suoi artisti dell’edizione 2009 anche su Rock Band: in cosa si tradurrà tutto questo? Si legge su spaziogames.it