Dopo la storica vittoria del Botafogo contro il Paris Saint-Germain al Mondiale per Club, i tifosi brasiliani non hanno risparmiato qualche sfottò agli avversari nerazzurri. Con un coro che riecheggia tra humor e orgoglio, ricordano con ironia: "Noi non siamo l’Inter". Un episodio che rimarrà impresso, dimostrando come la passione calcistica possa unire e far sorridere anche nelle sfide più accese. Ecco il video che cattura tutto questo spirito.

Sfottò dai tifosi del Botafogo verso quelli nerazzurri dopo il successo contro il Paris al Mondiale per Club: ecco il video. Sfottò dai tifosi del Botafogo verso quelli dell'Inter dopo il successo contro il Paris al Mondiale per Club. Cantano: "Noi non siamo l'Inter". Il segno della sconfitta per 5-0 è ancora presente ed è indelebile. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - I tifosi del Botafogo dopo la vittoria col Paris: “Non siamo l’Inter”

