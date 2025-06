Roma sei ragazzi precipitano da una terrazza durante una festa | il selfie e la caduta da paura

Una semplice foto di gruppo si è trasformata in una tragedia improvvisa: sei giovani, tra risate e allegria, sono precipitati da una terrazza di Roma Nord, lasciando tutti sgomenti. Quella che doveva essere una serata spensierata per inaugurare l’estate si è trasformata in un incubo, rimettendo sotto i riflettori il rischio nascosto dietro ai momenti di divertimento. E ora, la loro storia ci invita a riflettere sulla fragilità dei momenti di svago.

Doveva essere una serata spensierata per celebrare l’inizio dell’estate, si è invece trasformata in un incubo. Sei ragazzi, tutti tra i 17 e i 18 anni, sono rimasti feriti in modo più o meno grave dopo essere precipitati da un’altezza di circa cinque metri, cadendo da una terrazza di una villa per eventi a Roma Nord. Il gruppo — composto da Marco, Francesco, Cristina, Pietro, Sara e Tommaso — si era raccolto per una foto di gruppo, posizionandosi spalle al parapetto in marmo. In un attimo, la ringhiera ha ceduto e i sei sono piombati nel vuoto, fortunatamente su un prato, evitando conseguenze letali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Roma, sei ragazzi precipitano da una terrazza durante una festa: il selfie e la caduta da paura

