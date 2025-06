L’ukulele la dedica alla madre ballerina il ruolo in teatro | chi è Elena Mil la cantautrice vincitore di Musicultura

Monza, 22 giugno 2025 – Elena Mil, giovane cantautrice brianzola, conquista il palco di Musicultura con la sua autenticità e talento. Non si tratta di fortuna, ma di passione e dedizione, che l’hanno portata a trionfare con il suo ukulele e il brano “La ballata dell’inferno”. La sua musica, un mix di emozioni e cuore, illumina il futuro della scena italiana. La vittoria è solo l’inizio di un viaggio straordinario, ecco come Elena Mil si prepara a conquistare il mondo.

Monza, 22 giugno 2025 – Non chiamatela fortuna della principiante. Perché Elena Mil, nom de plume di Elena Caglioti, brianzola residente a Milano, è sì una principiante (nel senso che – parole sue – ha cominciato da poco con la musica) ma non ha vinto la trentaseiesima edizione di Musicultura per un regalo della buona sorte. Accompagnata solo dal suo ukulele, con la canzone “La ballata dell’inferno”, ha stregato il pubblico dello Sferisterio di Macerata. Grazie ai voti dei 4.800 presenti nelle serate finali del festival marchigiano ha conquistato i 20mila euro del premio Banca Macerata che investirà nel suo primo album e il premio per il miglior testo, del valore di 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it