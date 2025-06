Iran | Federpetroli da chiusura Stretto Hormuz crisi petrolifera senza precedenti

L’incertezza scuote i mercati: l’Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz, un punto cruciale per il traffico petrolifero mondiale. In poche ore, le quotazioni del greggio sono schizzate alle stelle, mentre il rischio di una crisi senza precedenti si fa sempre più concreto. La prossima mossa potrebbe ridisegnare gli equilibri energetici globali e influenzare ogni aspetto della nostra economia. La situazione resta in bilico, e il mondo aspetta con il fiato sospeso.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – "Non riusciamo a dare una prospettiva su quello che succederà nelle prossime ore se sarà effettivamente chiuso lo Stretto di Hormuz. In poche ore dalla notizia che si andava verso la decisione del Supremo consiglio dell'Iran di una chiusura, sono in salita le quotazioni dei greggi di riferimento internazionali. Chiudere Hormuz vuol dire totale assenza di prodotto e blocco del traffico merci. Si perdono oltre 15 milioni di barili di petrolio al giorno e i carichi di Gnl diretti anche in Europa e in Italia provenienti dal Qatar, merce che esce dal Golfo Persico. Con una chiusura di Hormuz rischiamo che i prezzi del greggio vadano fuori controllo.

