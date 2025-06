Triathlon Beatrice Mallozzi è quarta in Coppa del Mondo a Huatulco su distanza sprint

Beatrice Mallozzi, unica rappresentante italiana in gara, si distingue con un eccellente quarto posto nella tappa di Coppa del Mondo 2025 di triathlon a Huatulco, Messico. La giovane atleta ha affrontato la sprint con grinta, arrivando a un soffio dal podio e sfiorando la vittoria in un duello finale emozionante. La sua performance testimonia il suo talento e la crescita nel panorama internazionale, lasciando il pubblico italiano entusiasta di ciò che ci aspetta in futuro.

Beatrice Mallozzi, unica italiana in gara, centra il quarto posto nella gara femminile della tappa di Coppa del Mondo 2025 di triathlon andata in scena a Huatulco, in Messico, su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa). L’azzurra arriva ad un soffio dal terzetto che si gioca in volata la vittoria: successo della colombiana Maria Carolina Velasquez Soto con il crono di 1:00:08, la quale brucia all’arrivo la statunitense Erika Ackerlund, seconda ed accreditata dello stesso tempo della vincitrice, e l’ ecuadoregna Elizabeth Bravo, terza a 1?. Quarta piazza per Beatrice Mallozzi, unica italiana in gara, a 8? dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Beatrice Mallozzi è quarta in Coppa del Mondo a Huatulco su distanza sprint

