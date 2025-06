Emilia-Romagna scuole aperte fino a sera contro ansia e abbandoni | 18 milioni per disabilità e trasporti gratis per 200mila studenti

L’Emilia-Romagna si prepara a una rivoluzione educativa con scuole aperte fino a sera, investimenti di 18 milioni per disabilità e trasporti gratuiti per 200.000 studenti. Grazie a questi interventi, la regione mira a ridurre ansia e abbandoni scolastici, rafforzando il diritto allo studio e creando un ambiente più inclusivo e stimolante. È l’inizio di un nuovo capitolo per l’istruzione locale, dove ogni studente potrà sentirsi protagonista del proprio percorso.

L'Emilia-Romagna si prepara a una vera e propria rivoluzione educativa. Con la dispersione scolastica scesa al 7,3% nel 2023 e i Neet (giovani che non studiano né lavorano) ridotti all'11% nella fascia 15-29 anni, la Regione ha ricevuto il via libera dalla commissione Giovani e scuola per la programmazione 2025-2027 del diritto allo studio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

