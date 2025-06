Volley Carlotta Cambi | Ci completiamo l’Italia può arrivare lontano Avevamo delle assenze ma…

L’Italia di volley femminile, guidata dalla straordinaria Carlotta Cambi, continua a scrivere pagine di successi nella Nations League, con otto vittorie consecutive e la testa della classifica. Nonostante alcune assenze, le Campionesse Olimpiche dimostrano di essere una squadra compatta e determinata. La vittoria schiacciante contro la Cina a Hong Kong ha portato l’Italia un passo più vicina alle Final Eight. La palleggiatrice...

L’Italia prosegue di forza la propria cavalcata nella Nations League di volley femminile, dove ha conquistato otto vittorie consecutive e svetta in testa alla classifica generale da imbattuta. Le Campionesse Olimpiche hanno chiuso la trasferta di Hong Kong con la schiacciante affermazione per 3-0 sulla Cina padrona di casa e hanno ipotecato la qualificazione alle Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. La palleggiatrice Carlotta Cambi ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto contenta di questa tappa perché avevamo delle assenze importanti, ma nonostante questo abbiamo dimostrato di essere forti giocando di squadra e sempre per vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Carlotta Cambi: “Ci completiamo, l’Italia può arrivare lontano. Avevamo delle assenze, ma…”

In questa notizia si parla di: volley - carlotta - cambi - italia

Volley femminile, l'”Italia di maggio” piace! Che scoperta Munarini e questa Cambi merita l’azzurro - La recente doppia amichevole tra Italia e Germania ha segnato un fondamentale banco di prova per la Nazionale di volley femminile.

’ Inizia dal Brasile il cammino dell’Italia in Volleyball Nations League 2025. Ecco la lista delle 14 azzurre in partenza per Rio de Janeiro Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro S Vai su Facebook

Cambi col muro più assurdo dell'anno: risultato meglio dell'esecuzione; L'Italia della pallavolo femminile vince il premio ANOC 2024 come miglior squadra · Volley; Olimpiadi, c'è dell'oro a Montopoli: Carlotta Cambi trionfa con la nazionale di pallavolo.

Volley, Cambi ok nel 3-1 dell’Italia sulla Bulgaria in Nations League - Nel primo impegno della tappa di Hong Kong della manifestazione le azzurre, con la neo “igorina” in cabina di regia, si sono imposte in quattro set. lavocedinovara.com scrive

Montopoli abbraccia Carlotta Cambi, sindaca: "Il nostro orgoglio" - MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Montopoli abbraccia Carlotta Cambi, sindaca Linda Vanni: “Il nostro orgoglio”. Lo riporta msn.com