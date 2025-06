La mia poesia per un cavallo! - Spettacolo in dieci lingue con sottotitoli in italiano

Scopri un viaggio emozionante tra poesia, teatro e musica con "La mia poesia per un cavallo!", uno spettacolo unico che prende ispirazione da Jean Cocteau e Jean Anouilh. In scena in dieci lingue con sottotitoli in italiano, questa performance attraversa culture diverse, unendo arte e linguistiche in un abbraccio universale. Non perdere questa straordinaria esperienza il 28 giugno 2025 alle 21 al Cinema Lux di Padova: un evento che toccherà il cuore di tutti.

In questa notizia si parla di: poesia - cavallo - spettacolo - italiano

La mia poesia per un cavallo! - Spettacolo in dieci lingue (con sottotitoli in italiano) il 28 giugno 2025

