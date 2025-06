Operazione Martello di mezzanotte e i retroscena | l' Iran sarebbe stato avvertito dagli Usa

L’Operazione Martello di Mezzanotte ha acceso un nuovo capitolo nelle tensioni internazionali, con il Pentagono che rivela il nome strategico "Midnight Hammer" per l’attacco ai siti nucleari iraniani. Un’azione che, secondo fonti, avrebbe visto gli Stati Uniti avvertire preventivamente Teheran, ponendo le basi per una crisi senza precedenti. Ma quali retroscena si celano dietro questa mossa audace? La verità potrebbe essere più complessa e intricata di quanto sembri.

"Midnight hammer". Il Pentagono ha battezzato così l’attacco di stanotte ai siti nucleari dell’Iran, che ha riportato gli Stati Uniti in guerra al fianco di Israele. Il nome scelto per il blitz - che è stato seguito da Trump e dal suo stato maggiore nella Situation room della Casa Bianca - è stato reso noto in una conferenza stampa dal Segretario alla Difesa Hegseth e dal capo di stato maggiore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Operazione "Martello di mezzanotte" e i retroscena: l'Iran sarebbe stato avvertito dagli Usa

Operazione «Martello di mezzanotte»: gli Usa attaccano l'Iran. Trump: «Cancellati i siti nucleari». Pentagono: «Devastato il loro programma. È la più grande missione con bombardieri B-2» - Nelle prime ore del mattino, gli USA hanno lanciato l’Operazione Martello di Mezzanotte contro l’Iran, cancellando i siti nucleari e infliggendo un duro colpo al loro programma con la più grande missione mai condotta con bombardieri B-2.

Operazione “Martello di mezzanotte” in Iran. Il parlamento di Teheran: “Chiudere lo stretto di Hormuz”. Vance: “Sarebbe un suicidio” Vai su X

+++ «Abbiamo devastato il programma nucleare iraniano» +++ Vai su Facebook

