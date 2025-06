Elezioni Coni giovedì nasce il dopo Malagò | sfida Buonfiglio-Pancalli c' è Carraro da terzo incomodo

Il countdown è iniziato: il 26 giugno al CPO Giulio Onesti si consumerà l’atteso election day per eleggere il nuovo presidente del Coni, dopo 12 anni di guida di Giovanni Malagò. Otto candidati si sfidano per un ruolo cruciale nello sport italiano, con Luciano Buonfiglio e Luca Pancalli in testa, mentre Franco Carraro resta in agguato come possibile outsider. È arrivato il momento di scoprire chi sarà il nuovo protagonista del futuro sportivo del nostro paese.

Otto candidati per la presidenza Coni, tre quelli più accreditati, anche se il testa a testa, al momento, pare quello tra Luciano Buonfiglio e Luca Pancalli, con Franco Carraro in attesa. Appuntamento dunque a giovedì 26 giugno al CPO Giulio Onesti per l'election day, quando si scoprirà il successore di Giovanni Malagò. Sarà il termine di un lungo percorso: i 12 anni del presidente uscente,.

