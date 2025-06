Otite del cane | cos'è come si cura e perché dovresti asciugare bene le orecchie di Fido

L’otite del cane è un problema frequente e fastidioso, ma può essere prevenuta e trattata con attenzione. La chiave sta nell’asciugare accuratamente le orecchie di Fido dopo ogni bagno o nuotata, per evitare che l’umidità favorisca infezioni dolorose. Una buona igiene quotidiana è il primo passo verso il benessere del tuo amico a quattro zampe. Continua a leggere per scoprire come proteggere il suo udito e prevenire complicazioni.

L’otite è un’infiammazione dolorosa e molto comune nei cani, spesso favorita dalla troppa umidità nelle orecchie. Asciugarle bene dopo un bagno o una nuotata al mare è quindi molto importante per prevenire infezioni e complicazioni, soprattutto per le razze con orecchie lunghe e pendule. 🔗 Leggi su Fanpage.it

