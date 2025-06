Il racket delle buste della spesa multe per 15mila euro a tre minimarket

Un business invisibile ma redditizio, che si aggira tra norme non rispettate e sanzioni salate. Le buste della spesa non a norma rappresentano un vero e proprio racket nelle mani di alcuni minimarket, con multe fino a 15mila euro. Un affare di micron, quasi impercettibile, ma che nasconde un mercato sommerso e rischioso. La questione mette in evidenza l'importanza di rispettare le regole per tutelare i consumatori e la corretta concorrenza.

Ua affare quasi impercettibile, misurato in micron (che corrisponde a un millionesimo di millimetro). È l'affare delle buste della spesa non a norma, che abbiamo raccontato in un approfondimento di Dossier RomaToday. Un business legato ai sacchetti monouso leggeri per il trasporto delle merci. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il racket delle buste della spesa, multe per 15mila euro a tre minimarket

In questa notizia si parla di: buste - spesa - racket - multe

Maglia nera per le multe. Autovelox, è record nazionale: "Spesa media di 168 euro" - Afferra la cintura, perché il 2024 segna un nuovo record per le multe autovelox in Italia! Con una spesa media di 168 euro per cittadino, le città italiane hanno incassato quasi 650 milioni di euro, un balzo del +11,3% rispetto all’anno precedente.

Il racket delle buste della spesa, multe per 15mila euro a tre minimarket - È l'affare delle buste della spesa non a norma, che abbiamo raccontato in un approfondimento di Do ... Secondo romatoday.it

Napoli, racket sulle buste della spesa: l’affare low cost dei boss della camorra - Come nel caso delle buste per la spesa, come emerge da due diverse indagini coordinate dal pool anticamorra della ... Lo riporta napoli.repubblica.it