Polemica sul laboratorio ginecologico popolare per donne e persone con capacità gestante Ira di FdI | Ridicolo

A Bologna, il nuovo ‘Laboratorio ginecologico popolare’ ha acceso una vivace polemica, tra entusiasmo e critiche. Il Comune ha definito lo spazio come un servizio dedicato alle fasce più fragili, come donne e persone con capacità gestante, ma la presentazione ha suscitato reazioni contrastanti, tra cui quella dell’ira di Fratelli d’Italia, che ha definito la comunicazione ridicola. Un dibattito acceso che mette in luce le diverse visioni sulla salute pubblica e i diritti delle donne.

Bologna, 22 giugno 2025 – A Bologna è polemica sul nuovo ‘Laboratorio ginecologico popolare’ avviato nei giorni scorsi e, soprattutto, sulla presentazione del Comune rispetto al servizio. Palazzo d’Accursio in un post sui propri profili social parla di uno spazio ideato per rispondere ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione tra cui "donne e persone con capacità gestante". Esternazioni che hanno fatto subito saltare il centrodestra sul posto. A partire da Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, e Pro Vita & Famiglia. "Il senso del ridicolo della cultura woke di cui è impregnata la sinistra - osserva l'esponente di FdI in un nota - è privo di limiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polemica sul laboratorio ginecologico popolare per “donne e persone con capacità gestante”. Ira di FdI: “Ridicolo”

