Superaurora Festival nel mirino | degrado e accuse di irregolarità

Il Superaurora Festival, uno degli eventi più attesi dell’estate romana, si trova ora sotto i riflettori per problemi di degrado e accuse di irregolarità. Mentre le autorità stanno indagando, il presidente del X Municipio, Mario Falconi, ribadisce che il divertimento non deve compromettere la tutela del territorio. La prossima edizione del festival sarà attentamente monitorata, poiché il rispetto per l’ambiente e la legalità sono fondamentali per un evento di qualità e sostenibile.

"Abbiamo preso atto dei gravi disagi causati dal Superaurora Festival e stiamo raccogliendo le relazioni delle autorità competenti, se ci sono state irregolarità, le segnaleremo. Il diritto al divertimento non può superare la tutela del territorio”. Con queste parole il presidente del X Municipio di Roma Capitale, Mario Falconi ha lanciato un duro monito sull'edizione 2025 del Superaurora Music & Art Festival, andata in scena nel parco di Castello Chigi in questo weekend, nel cuore della Pineta di Castel Fusano, area protetta della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Una location suggestiva, scelta per coniugare musica elettronica e arte contemporanea in una tre giorni di grandi numeri e ospiti internazionali: Carl Cox, Meduza, Ketama126, Kid Yugi, Anna Tur, Mace, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Superaurora Festival nel mirino: degrado e accuse di irregolarità

In questa notizia si parla di: superaurora - festival - irregolarità - mirino

Hotel e b&b nel mirino della polizia, 38 strutture controllate: 11 denunce e 24 irregolarità - La polizia ha effettuato un'ampia operazione di controllo su 38 hotel e B&B nella provincia di Catania, riscontrando 24 irregolarità e denunciando 11 persone.

Roma, Superaurora Festival nel mirino: degrado e accuse di irregolarità; Roma capitale.