Iran | Francia-Germania-Gb Teheran non destabilizzi ulteriormente regione

In un momento delicato di tensione internazionale, i leader di Francia, Germania e Regno Unito si rivolgono all’Iran con un appello deciso: evitare azioni che possano destabilizzare ulteriormente la regione. Con l’obiettivo di favorire il dialogo e la de-escalation, i tre paesi invitano Teheran a impegnarsi in negoziati costruttivi. La sfida ora è trovare un equilibrio che garantisca sicurezza e stabilità per tutti gli attori coinvolti, affinché si possa costruire un futuro di pace duratura.

I leader di Francia, Germania e Regno Unito, il cosiddetto formato E3, hanno invitato oggi l'Iran "a non intraprendere ulteriori azioni che possano destabilizzare la regione" in risposta agli attacchi statunitensi contro i suoi siti nucleari. "Invitiamo l'Iran a impegnarsi in negoziati che portino a un accordo che affronti tutte le preoccupazioni relative al suo programma nucleare", hanno affermato i tre leader in una dichiarazione congiunta, "siamo pronti a contribuire a questo obiettivo in coordinamento con tutte le parti".

