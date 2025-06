Intesa alla Nato sul target al 5% del Pil | superato il veto della Spagna

La Nato raggiunge un importante traguardo: al vertice di giugno, verrà fissato il nuovo target di spesa militare al 5% del PIL, superando lo stallo causato dal veto della Spagna. Questa decisione apre nuove prospettive e rafforza l’impegno collettivo nell’ambito della difesa. La possibilità di adattare gli obiettivi di capacità, oltre alla semplice spesa, rappresenta un passo avanti strategico. Madrid si prepara a siglare un accordo che potrebbe ridefinire gli equilibri internazionali.

La corsa al riarmo continua. Al vertice del prossimo 24 e 25 giugno la Nato fisserà il target di spesa al 5% del Pil. Lo stallo provocato dal veto della Spagna è stato infatti superato e si è trovata un'intesa. In particolare, il linguaggio del comunicato finale prevede, per la parte di spesa militare classica del 3,5%, la possibilità anche di centrare gli obiettivi di capacità assegnati dall'Alleanza, permettendo così a Madrid di siglare l'accordo. Secondo El Pais, la soluzione consiste nel mantenere come obiettivo generale il raggiungimento del 5%, ma interpretandolo in modo flessibile, in modo tale, sottolinea il quotidiano, che la Spagna potrà destinare alla difesa la percentuale del Pil che riterrà necessaria, purché rispetti gli obiettivi di capacità militare approvati dai ministri della Difesa della Nato lo scorso 6 giugno.