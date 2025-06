Martello di mezzanotte attacco Usa ai siti nucleari dell' Iran A Teheran la piazza urla vendetta Netanyahu prega al Muro del Pianto Crosetto | forte preoccupazione delicate prossime 48-72 ore

In un clima di tensione crescente, gli Stati Uniti hanno annunciato un attacco ai siti nucleari iraniani, scatenando reazioni infuocate tra i cittadini di Teheran e Gerusalemme. Netanyahu prega al Muro del Pianto, mentre il mondo osserva con apprensione le prossime 48-72 ore, considerate decisive per la stabilitĂ regionale. La Farnesina invita alla massima prudenza, fornendo numeri di emergenza per le ambasciate coinvolte. La situazione resta delicata e in evoluzione.

L'annuncio del presidente degli Stati Uniti su Truth, poco prima delle 2 del mattino italiane. Israele chiude lo spazio aereo. Sul sito della Farnesina i numeri di emergenza delle ambasciate a Teheran, a Tel Aviv e Gerusalemme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Martello di mezzanotte», attacco Usa ai siti nucleari dell'Iran. A Teheran la piazza urla "vendetta". Netanyahu prega al Muro del Pianto. Crosetto: forte preoccupazione, delicate prossime 48-72 ore

