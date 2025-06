Alla scoperta della Padova fluviale | navigazione dalle Porte Contarine a Villa Giovanelli con aperitivo

Alla scoperta della Padova fluviale: un viaggio unico tra natura e storia. Sabato 28 giugno 2025, navigheremo dalle Porte Contarine a Villa Giovanelli, godendo di un aperitivo immersi in panorami inesplorati. Un’occasione per ammirare la nostra città da una prospettiva suggestiva, attraversando canali che un tempo erano l’ingresso principale per chi arrivava dal Veneziano. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, tra scorci incantevoli e atmosfere senza tempo.

Sabato 28 Giugno 2025. Avremo modo di ammirare la nostra cittĂ da una prospettiva insolita e suggestiva, una vista privilegiata da uno dei canali che in passato rappresentava il principale accesso per chi proveniva dal Veneziano: le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi storici di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Alla scoperta della Padova fluviale: navigazione dalle Porte Contarine a Villa Giovanelli con aperitivo

In questa notizia si parla di: scoperta - padova - fluviale - navigazione

Scoperta una raffineria di droga a Padova, sequestrati 60 kg di eroina - Un'operazione dei finanzieri di Padova ha portato alla scoperta di una raffineria di droga, con un sequestro di 60 kg di eroina.

Alla scoperta della Padova fluviale: navigazione dalle Porte Contarine a Villa Giovanelli con aperitivo; Antiche Vie di Navigazione Crociera Euganea e Mini crociera di Padova; Padova, Battaglia Terme: weekend di avventure al Museo della Navigazione Fluviale.

Padova tra mura, canali e antichi mestieri: la giornata del turismo fluviale con cinque esperienze tra città - offre una navigazione lenta e silenziosa, perfetta per ammirare le architetture fluviali e conoscere ... Secondo padovaoggi.it

Maltempo a Padova. Museo della navigazione, reperti spostati al piano di sopra per evitare l'acqua. E il ristorante allagato deve chiudere - È accaduto a Battaglia Terme al Museo della navigazione fluviale e nella vicina Pernumia, al ristorante Antico Molino. Da ilgazzettino.it